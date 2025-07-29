В Польше пьяный офицер полиции угрожал таксисту из Украины на национальной почве

39-летний офицер Центрального бюро расследований полиции Польши предстанет перед судом за угрозы украинскому таксисту. Об этом сообщает RMF24, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что инцидент произошел на выходных в городе Радом. Полицейский с 19-летним стажем работы был пьян. Ему уже предъявлено обвинение.

По данным следствия, оскорбления и угрозы, направленные на украинца, основывались на его национальной принадлежности - рассказали в полиции.

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Указывается, что офицера держали под стражей до протрезвления. Позже ему было предъявлено обвинение в угрозах уголовного характера. Позже мужчине была избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

За угрозы предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Прокуратура не исключает расширения обвинений. Речь идет об угрозах на национальной почве, за которые полицейскому может быть назначено более суровое наказание - говорится в сообщении.

Из-за инцидента Центральное следственное бюро полиции инициировало внутреннюю проверку.

Напомним

В начале июля стало известно, что правоохранители Центрального бюро расследований полиции Польши разоблачили международную группировку, подозреваемую в жестоких похищениях мигрантов с целью получения выкупа. В составе банды задержали четырех украинцев.

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