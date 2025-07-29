У Польщі п'яний офіцер поліції погрожував таксисту з України на національному підґрунті

39-річний офіцер Центрального бюро розслідувань поліції Польщі постане перед судом за погрози українському таксисту. Про це повідомляє RMF24, інформує УНН.

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Зазначається, що інцидент стався на вихідних у місті Радом. Поліцейський з 19-річним стажем роботи був напідпитку. Йому вже пред'явлено звинувачення.

За даними слідства, образи та погрози, спрямовані на українця, ґрунтувалися на його національній приналежності - розповіли у поліції.

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Вказується, що офіцера тримали під вартою до протверезіння. Пізніше йому було пред'явлено звинувачення у погрозах кримінального характеру. Пізніше чоловікові було обрано запобіжний захід, не пов'язаний з позбавленням волі.

За погрози передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років. Прокуратура не виключає розширення звинувачень. Йдеться про погрози на національному підґрунті, за які поліцейському може бути призначено суворіше покарання - йдеться у повідомленні.

Через інцидент Центральне слідче бюро поліції ініціювало внутрішню перевірку.

Нагадаємо

На початку липня стало відомо, що правоохоронці Центрального бюро розслідувань поліції Польщі викрили міжнародне угруповання, підозрюване у жорстоких викраданнях мігрантів з метою отримання викупу. У складі банди затримали чотирьох українців.

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