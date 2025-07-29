У Польщі п'яний офіцер поліції погрожував таксисту з України на національному підґрунті
Київ • УНН
39-річний офіцер Центрального бюро розслідувань поліції Польщі, перебуваючи напідпитку, погрожував українському таксисту в Радомі. Йому пред'явлено звинувачення у погрозах кримінального характеру, що ґрунтувалися на національній приналежності.
39-річний офіцер Центрального бюро розслідувань поліції Польщі постане перед судом за погрози українському таксисту. Про це повідомляє RMF24, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що інцидент стався на вихідних у місті Радом. Поліцейський з 19-річним стажем роботи був напідпитку. Йому вже пред'явлено звинувачення.
За даними слідства, образи та погрози, спрямовані на українця, ґрунтувалися на його національній приналежності
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Вказується, що офіцера тримали під вартою до протверезіння. Пізніше йому було пред'явлено звинувачення у погрозах кримінального характеру. Пізніше чоловікові було обрано запобіжний захід, не пов'язаний з позбавленням волі.
За погрози передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років. Прокуратура не виключає розширення звинувачень. Йдеться про погрози на національному підґрунті, за які поліцейському може бути призначено суворіше покарання
Через інцидент Центральне слідче бюро поліції ініціювало внутрішню перевірку.
Нагадаємо
На початку липня стало відомо, що правоохоронці Центрального бюро розслідувань поліції Польщі викрили міжнародне угруповання, підозрюване у жорстоких викраданнях мігрантів з метою отримання викупу. У складі банди затримали чотирьох українців.
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