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Польша должна ввести бесполетную зону вдоль своей восточной границы для содействия военным операциям. Об этом в среду заявил заместитель министра обороны Цезарий Томчик, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Томчик добавил, что другие страны региона также должны рассмотреть возможность введения подобных мер.

"Это была бы ограниченная зона, расположенная на определенном расстоянии — от более чем десяти до нескольких десятков километров — от границы, которая служила бы дополнительной поддержкой для военных", — отметил он.

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Томчик добавил, что хотел бы, чтобы новые правила вступили в силу как можно скорее — "ближе к концу декабря или в начале января".

"Мы также будем призывать наших союзников — весь Альянс НАТО — внедрить такой подход вдоль восточного фланга. Польша была первопроходцем в этом вопросе, а страны Балтии впоследствии последовали нашему примеру", — сказал он.

В настоящее время в Польше действуют ограничения на полеты вблизи границы: в дневное время разрешены полеты только на высоте до 3 км. Кроме того, полеты запрещены в период от захода до восхода солнца, за исключением отдельных случаев — в частности, для выполнения критически важных медицинских рейсов.