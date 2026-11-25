У Польщі пропонують створити безпольотну зону вздовж східного кордону
Київ • УНН
Польща хоче запровадити обмежену безпольотну зону для підтримки військових операцій. Варшава закликає союзників НАТО наслідувати цей підхід.
Польща має запровадити безпольотну зону вздовж свого східного кордону для сприяння військовим операціям. Про це заявив у середу заступник міністра оборони Цезарій Томчик, передає УНН із посиланням на Reuters.
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Томчик додав, що інші країни регіону також повинні розглянути можливість впровадження подібних заходів.
"Це була б обмежена зона, розташована на певній відстані — від понад десяти до кількох десятків кілометрів — від кордону, яка слугувала б додатковою підтримкою для військових", — зазначив він.
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Томчик додав, що хотів би, аби нові правила набули чинності якомога швидше — "ближче до кінця грудня або на початку січня".
"Ми також закликатимемо наших союзників — увесь Альянс НАТО — запровадити такий підхід уздовж східного флангу. Польща була першопрохідцем у цьому питанні, а країни Балтії згодом наслідували наш приклад", — сказав він.
Наразі в Польщі діють обмеження на польоти поблизу кордону: у денний час дозволені польоти лише на висоті до 3 км. Крім того, польоти заборонені в період від заходу до сходу сонця, за винятком окремих випадків — зокрема, для виконання критично важливих медичних рейсів.