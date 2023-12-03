В Польше поезд сбил двух железнодорожников, которые расчищали снег с путей, один погиб

В Польше в Люблинском воеводстве поезд насмерть сбил одного технического работника железной дороги, еще один госпитализирован с травмами. Об этом сообщает RMF24, передает УНН.

Детали

Инцидент произошел утром 3 декабря в селе Ящув Ленчинского уезда. По предварительным данным, трое сотрудников железной дороги расчищали снег на путях и не заметили приближения поезда.

Один в последний момент среагировал и успел отскочить. Второй в результате наезда погиб на месте, третьего ударом отбросило с путей, мужчина госпитализирован с травмами.

Возможно, они не знали или не слышали, что идет поезд. Один человек попал под колеса и погиб на месте. Второго сбросило с рельсов; его доставили в больницу сообщил представитель Воеводской полиции в Люблине Анджей Фийолек.

Полиция продолжает расследовать обстоятельства. Уже установили, что машинист поезда был трезв.

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