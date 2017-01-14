Потяг збив насмерть чоловіка на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. У Харківській області потяг смертельно травмував чоловіка. Подія сталася 13 січня близько 20.25. Співробітники поліції встановили особу загиблого. Ним виявився 38-річний мешканець с. Ков’яги Валківського району, передає УНН із посиланням на прес-службу ГУ НП у Харківській області.
Як повдіомили у прес-службі, до чергової частини Валківського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на залізничної станції “Огульці ПЗ” потяг сполученням “Харків — Київ” збив чоловіка.
За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група та експерти-криміналісти. Проведено огляд місця події.
Встановлено, що чоловік перебував на пероні в стані алкогольного сп’яніння та не чув сигналу прибуваючого потягу. Не втримавши рівновагу, він вдарився об бокову частину потяга.
Наразі вирішується питання про внесення факту події до Єдиного реєстру досудових розслідувань.