Поезд сбил насмерть мужчину в Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. В Харьковской области поезд смертельно травмировал мужчину. Произошло событие 13 января около 20.25. Сотрудники полиции установили личность погибшего. Им оказался 38-летний житель с. Ковяги Валковского района, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Харьковской области.
Как сообщили в пресс-службе, в дежурную часть Валковского отдела полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции "Огульцы ПС" поезд сообщением "Харьков - Киев" сбил мужчину.
По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты. Проведен осмотр места происшествия.
Установлено, что мужчина находился на перроне в состоянии алкогольного опьянения и не слышал сигнала прибывающего поезда. Не удержав равновесие, он ударился о боковую часть поезда.
Сейчас решается вопрос о внесении факта о происшествии в Единый реестр досудебных расследований.