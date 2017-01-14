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Поезд сбил насмерть мужчину в Харьковской области

Поезд сбил насмерть мужчину в Харьковской области

Киев • УНН

 • 12633 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. В Харьковской области поезд смертельно травмировал мужчину. Произошло событие 13 января около 20.25. Сотрудники полиции установили личность погибшего. Им оказался 38-летний житель с. Ковяги Валковского района, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Харьковской области.

Как сообщили в пресс-службе, в дежурную часть Валковского отдела полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции "Огульцы ПС" поезд сообщением "Харьков - Киев" сбил мужчину.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты. Проведен осмотр места происшествия.

Установлено, что мужчина находился на перроне в состоянии алкогольного опьянения и не слышал сигнала прибывающего поезда. Не удержав равновесие, он ударился о боковую часть поезда.

Сейчас решается вопрос о внесении факта о происшествии в Единый реестр досудебных расследований.

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