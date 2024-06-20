В Польше автобус с гражданами Украины съехал в кювет и перевернулся на бок. СМИ сообщают, что в автобусе было 58 человек, полиция информирует, что из 57 пассажиров 13 доставили в больницу для обследования, передает УНН.

"ДТП автобуса. Из 57 пассажиров 1️3 доставили в больницу для обследования. Водитель был трезв. Автобусом ехали граждане Украины " - говорится в сообщении полиции Люблина.

RMF24 сообщает, что в ДТП пострадали 14 человек. Среди пострадавших двое детей. Всего автобусом ехало 58 человек.

Отмечается, что автобус с гражданами Украины съехал в кювет. Автомобиль перевернулся на бок.

"13 пострадавших доставлены в больницы в Красниставе, Замостье, Свиднике и Люблине. Полиция сообщила, что это был польский автобус, следовавший из Киева в Варшаву. Водитель автобуса был трезв", - сообщает RMF24.

Также отмечается, что перекрыт участок национальной дороги между Папками и Красныставом.

Дополнение

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что в ночь на 17 июня в Румынии попал в ДТП автобус с 57 гражданами Украины, среди которых были 42 детей. Все пострадавшие после медицинского осмотра и помощи были доставлены в город Невода, где все вместе дождались другого автобуса и продолжили поездку.