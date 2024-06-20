В Польщі перекинувся автобус з українцями, є постраждалі
Київ • УНН
У Польщі перекинувся автобус з громадянами України. Поліція інформує, що з 57 пасажирів 1️3 доставили до лікарні для обстеження.
В Польщі автобус з громадянами України з’їхав у кювет та перекинувся на бік. ЗМІ повідомляють, що в автобусі було 58 осіб, поліція інформує, що з 57 пасажирів 1️3 доставили до лікарні для обстеження, передає УНН.
"ДТП автобуса. З 57 пасажирів 1️3 доставили до лікарні для обстеження. Водій був тверезий. Автобусом їхали громадяни України" - йдеться в повідомленні поліції Любліна.
RMF24 повідомляє, що в ДТП постраждали 14 осіб. Серед постраждалих двоє дітей. Всього автобусом їхало 58 осіб.
Зазначається, що автобус з громадянами України з’їхав у кювет. Автомобіль перекинувся на бік.
"13 постраждалих доставлено до лікарень у Красниставі, Замості, Свідніку та Любліні. Поліція повідомила, що це був польський автобус, який прямував з Києва до Варшави. Водій автобуса був тверезий", - повідомляє RMF24.
Також зазначається, що перекрито ділянку національної дороги між Пясками та Красниставом.
Доповнення
У міністерстві закордонних справ України підтвердили, що у ніч на 17 червня у Румунії потрапив у ДТП автобус із 57 громадянами України, серед яких були 42 дітей. Усі постраждалі після медичного огляду та допомоги були доставлені до міста Невода, де усі разом дочекалися іншого автобуса та продовжили поїздку.