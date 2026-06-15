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В Польше был убит художник Семен Скрепецкий, критиковавший путина

Киев • УНН

 • 1290 просмотра

В польской Бяла-Подляске застрелили 44-летнего художника Семена Скрепецкого. Подозреваемого гражданина Беларуси задержали возле консульства.

В Польше был убит художник Семен Скрепецкий, критиковавший путина

В польской Бяла-Подляске был убит художник Семен Скрепецкий, который критиковал российского диктатора Владимира Путина и других российских лидеров. Об этом пишет wPolsce24, передает УНН

Детали

Как пишет издание, в понедельник, 15 июня, утром в Бяла-Подляске произошло жестокое убийство, которое "имело все признаки политической казни". 

"44-летний гражданин России был застрелен среди белого дня на местной парковке. Неофициально нам удалось установить, что убитым был Семен Скрепецкий – российский художник, бескомпромиссный критик режима Владимира Путина и политический беженец", - пишет издание. 

По информации издания, происшествие случилось в 9:00 по Киеву на улице Теребельской в крупном жилом массиве.

"Нападавший подошел к Скрепецкому и с близкого расстояния произвел в него серию выстрелов. Несмотря на немедленные реанимационные мероприятия, предпринятые парамедиками, жизнь 44-летнего мужчины спасти не удалось", - добавляет издание.

Тем не менее, по данным издания, убийца, который, вероятно, является гражданином Беларуси, был задержан возле белорусского консульства в Бяла-Подляске. 

Напомним 

Сотрудники Деснянской окружной прокуратуры города Киева сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства двух человек 34-летнему гражданину Грузии.  

Антонина Туманова

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