В Польше был убит художник Семен Скрепецкий, критиковавший путина
Киев • УНН
В польской Бяла-Подляске застрелили 44-летнего художника Семена Скрепецкого. Подозреваемого гражданина Беларуси задержали возле консульства.
В польской Бяла-Подляске был убит художник Семен Скрепецкий, который критиковал российского диктатора Владимира Путина и других российских лидеров. Об этом пишет wPolsce24, передает УНН.
Детали
Как пишет издание, в понедельник, 15 июня, утром в Бяла-Подляске произошло жестокое убийство, которое "имело все признаки политической казни".
"44-летний гражданин России был застрелен среди белого дня на местной парковке. Неофициально нам удалось установить, что убитым был Семен Скрепецкий – российский художник, бескомпромиссный критик режима Владимира Путина и политический беженец", - пишет издание.
По информации издания, происшествие случилось в 9:00 по Киеву на улице Теребельской в крупном жилом массиве.
"Нападавший подошел к Скрепецкому и с близкого расстояния произвел в него серию выстрелов. Несмотря на немедленные реанимационные мероприятия, предпринятые парамедиками, жизнь 44-летнего мужчины спасти не удалось", - добавляет издание.
Тем не менее, по данным издания, убийца, который, вероятно, является гражданином Беларуси, был задержан возле белорусского консульства в Бяла-Подляске.
Напомним
Сотрудники Деснянской окружной прокуратуры города Киева сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства двух человек 34-летнему гражданину Грузии.