В полночь оккупанты ударили из артиллерии по Марганцу - повреждены дома, магазин и аптеки
В результате ударов повреждены пару аптек и магазин. Изуродованы 2 пятиэтажных и столько же частных домов.
Российским солдатам выдают психотропы, чтобы те соглашались идти на "мясные штурмы" - Генштаб
Военные РФ все чаще отказываются выполнять задачи, поэтому российское командование врага решило прибегнуть к эксперименту по дополнительным видам стимулирования.
Украинские подразделения нанесли 4 авиаудара по врагу - Генштаб
Украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
Военные США сбили ракету в Красном море, выпущенную с территории Йемена
Ракета была выпущена в сторону эсминца USS Laboon, который действовал в южной части Красного моря.
Китай призывает к большой мирной конференции по войне в Газе
Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что война в Газе продолжает обостряться.
Кремль хочет сделать шесть свалок на ВОТ Луганщины и Донетчины - сопротивление
Шесть таких свалок враг планирует создать на ВОТ Луганщины, еще три - в Донецкой области. Свозить мусор туда планируют не только с ВОТ, а из Ростовской, Белгородской и Воронежской областей.
15 января: День Википедии, День Мартина Лютера Кинга
День Википедии отмечается 15 января в честь запуска в 2001 году бесплатной онлайн-энциклопедии, которая сейчас содержит более 62 миллионов статей на 339 языках. Он совпадает с Днем Мартина Лютера Кинга, чествуя наследие лидера движения за гражданские права.
Великобритания направит 20 тысяч военных для учений НАТО в Европе
Британия отправит 20 000 военнослужащих для службы по всей Европе.
Остину, возможно, понадобится дополнительное пребывание в клинике - Белый дом
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби отметил, что между президентом Байденом и госпитализированным главой Пентагона поддерживается постоянная связь.
Госбезопасность Бельгии предупредила о новых методах шпионажа России и Китая
Кардинальные изменения в международных отношениях побудили Россию изменить тактику. В течение многих лет Россия оперировала разведчиками под дипломатическим прикрытием.