Опівночі окупанти вдарили з артилерії по Марганцю – пошкодженні будинки, магазин й аптеки
Київ • УНН
Унаслідок ударів пошкоджені пару аптек та магазин. Понівечені 2 п'ятиповерхових та стільки ж приватних будинків.
Уночі 15 січня російські окупанти вдарили з артилерії по Марганцю Нікопольського району на Дніпропетровщині. Пошкоджені два п'ятиповерхових та стільки ж приватних будинків, повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Унаслідок ударів пошкоджені пару аптек та магазин. Понівечені 2 п'ятиповерхових та стільки ж приватних будинків. Зачепило й 5 господарських споруд, газогони, лінію електропередачі. Без світла залишилися оселі понад 2 тис родин.
За інформацією Сергія Лисака, люди не постраждали.
На інших територіях Дніпропетровщини ніч минула без ворожих атак.
Росіяни вночі обстріляли з важкої артилерії Марганець на Дніпропетровщині, пошкоджено багатоповерхівки09.01.24, 07:39 • 33302 перегляди