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В Подмосковье стоят очереди на АЗС из-за дефицита бензина, цены растут - росСМИ

Киев • УНН

 • 1060 просмотра

Вблизи российской столицы возникли очереди из-за нехватки топлива. Цены на бензин колеблются от 72 до 85 рублей за литр.

В Подмосковье стоят очереди на АЗС из-за дефицита бензина, цены растут - росСМИ

В российском Подмосковье продолжают выстраиваться очереди за бензином на АЗС. Об этом сообщила читательница ASTRA, передает УНН.

Одна из очередей возникла на "Газпром Нефть" в подмосковном Егорьевске, также были замечены пробки к другим АЗС.

При этом цены на бензин растут, но не на всех заправках — на одних средняя цена за литр бензина не превышает 72 рублей, на других — перевалила за 85 рублей.

Федоров показал Писториусу горящую столицу рф после ударов18.06.26, 22:03 • 2704 просмотра

Напомним

Россию атаковали беспилотники в ночь на 18 июня. Известно об ударах по московскому НПЗ и по городу Гуково в Ростовской области. В сети появились кадры украинских дронов FP-1 над российской столицей, которые безуспешно пытается сбить система "Панцирь". 

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил новое поражение московского НПЗ — второй раз за неделю, а также целей в Ростовской области и на ВОТ.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение московского НПЗ, нефтебазы, железнодорожного моста через Северо-Крымский канал и других объектов противника.

Антонина Туманова

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