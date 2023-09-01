В перспективе мы будем иметь одну из самых мощных систем ПВО - Игнат

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"Мы ожидаем как можно больше систем ПВО. Сегодня их очень много из разных стран мира, разных производителей. Другого выхода у нас нет, как находить старое советское, так и получать новейшее.

В перспективе мы будем иметь одну из самых современных, самых мощных систем противовоздушной обороны и, надеюсь, авиационное истребительное прикрытие тоже будет у нас одно из лучших", – сказал он.

По его словам, для того, чтобы защитить каждый квадратный метр Украины, нужно "невероятно большое количество" средств противовоздушной обороны.

"На сегодня все, не только ПВО наземное, но и истребители - эти старые советские истребители уничтожают ракеты. Но процент, вы знаете, уничтожение истребителем не является высоким, потому что не технологичные самолеты, не такие как F-16, МиГ-29 и Су-27. Чтобы лучше защитить Украину, нам нужны и истребительное прикрытие, и зенитно-ракетное прикрытие, которое должно работать как одно целое", – отметил он.

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