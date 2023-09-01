В перспективі ми будемо мати одну з найпотужніших систем ППО - Ігнат

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"Ми очікуємо якомога більше систем ППО. Сьогодні їх дуже багато з різних країн світу, різних виробників. Іншого виходу в нас немає, як знаходити старе радянське, так і отримувати новітнє.

В перспективі ми будемо мати одну з найсучасніших, найпотужніших систем протиповітряної оборони і, сподіваюсь, авіаційне винищувальне прикриття теж буде в нас одне з найкращих", – сказав він.

За його словами, для того, щоб захистити кожен квадратний метр України, потрібна "неймовірно велика кількість" засобів протиповітряної оборони.

"На сьогодні усі, не лише ППО наземне, а й винищувачі - ці старі радянські винищувачі знищують ракети. Але відсоток, ви знаєте, знищення винищувачем не є високий, тому що не технологічні літаки, не такі як F-16, МіГ-29 та Су-27. Щоб краще захистити Україну, нам потрібні і винищувальне прикриття, і зенітно-ракетне прикриття, яке має працювати як одне ціле", – зазначив він.

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