В Пентагоне сообщили, как быстро смогут поставить помощь Украине после решения вопроса закона

Соединенные Штаты могут передать помощь Украине "в течение нескольких дней" после ее одобрения Конгрессом и подписания закона президентом США Джо Байденом. Об этом заявил спикер Пентагона Патрик Райдер во время брифинга 23 апреля, пишет УНН.

В целом я бы сказал, что мы ожидаем, что сможем доставить помощь в течение нескольких дней - сказал Райдер.

Дополнение

Конгрес США одобрил пакет внешней помощи для Украины, Израиля, Тайваня и противодействия влиянию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе на сумму $95,3 млрд. Этот пакет включает выделение почти 61 миллиарда долларов для Украины.

При этом Соединенные Штаты, как сообщалось, уже готовят первый пакет военной помощи Киеву на 1 миллиард долларов, как только документ о финансировании поддержки Украины станет законом.