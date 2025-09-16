В Пентагоне подтвердили, что американские офицеры наблюдали за учениями в Беларуси

$41.230.05
48.500.10
ukenru
16:50 • 11417 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
15:22 • 20116 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 16159 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 31136 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 45844 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 24098 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 39306 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 36491 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
16 сентября, 07:46 • 16566 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
16 сентября, 07:30 • 37520 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1.5м/с
48%
750мм
Популярные новости
Что наобещал путин Трампу за последние полгода - ответ МИД Украины16 сентября, 10:48 • 21590 просмотра
Известного пса Мишу больше не пускают в столичное метро во время обстрелов - зоозащитникиPhoto16 сентября, 12:18 • 17527 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 16510 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области16 сентября, 12:55 • 18046 просмотра
Rzeczpospolita: в Польше во время налета российских беспилотников дом поразила ракета с F-16, а не дрон16 сентября, 13:03 • 10612 просмотра
публикации
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16:50 • 11404 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
15:22 • 20099 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области16 сентября, 12:55 • 18079 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 45833 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 39301 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Карл III
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Польша
Китай
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 8226 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 16547 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 49243 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 48169 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 52807 просмотра
Актуальное
Хранитель
ТикТок
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Financial Times
Вашингтон Пост

В Пентагоне подтвердили, что американские офицеры наблюдали за учениями в Беларуси

Киев • УНН

 • 144 просмотра

Представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил участие американских военных в российско-белорусских учениях "Запад-2025" в Беларуси. Этот визит состоялся в рамках "дня почетных гостей" и является признаком потепления отношений между Вашингтоном и Беларусью.

В Пентагоне подтвердили, что американские офицеры наблюдали за учениями в Беларуси

Американские военные посетили совместные российско-белорусские учения "Запад-2025", наблюдая за ними в "день почетных гостей". Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл, информирует УНН со ссылкой на информагентство Reuters.

Посольство США в Минске, Беларусь, получило приглашение для нашего атташе по вопросам обороны посетить военные учения "Запад-2025" в Беларуси в рамках дня почетных гостей, и мы приняли приглашение с учетом последних продуктивных двусторонних контактов между нашими странами

- сообщил Парнелл.

Он отметил, что присутствие на учениях в такие "дни почетных гостей" является обычной практикой между вооруженными силами.

По информации Reuters, присутствие американских офицеров на учениях, менее чем через неделю после того, как соседняя Польша сбила российские дроны, залетевшие в ее воздушное пространство, стало последним сигналом того, что Вашингтон стремится наладить отношения с Беларусью.

Западные аналитики предполагают, что Трамп может пытаться отдалить Беларусь от России — стратегия, которую многие считают малореалистичной, — или использовать ее тесные связи с Москвой, чтобы продвигать соглашение о завершении войны против Украины.

Напомним

15 сентября американские военные наблюдали за совместными военными учениями России и Беларуси, которые начались на фоне обострения отношений с НАТО. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин пригласил их посмотреть "все, что интересует", что стало очередным признаком потепления отношений между Вашингтоном и Беларусью.

"Мы не имеем к этому отношения": лукашенко открестился от дронов, залетающих в Польшу16.09.25, 13:03 • 2624 просмотра

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Беларусь
Пентагон
Reuters
НАТО
Вашингтон
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина
Польша