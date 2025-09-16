В Пентагоне подтвердили, что американские офицеры наблюдали за учениями в Беларуси

Американские военные посетили совместные российско-белорусские учения "Запад-2025", наблюдая за ними в "день почетных гостей". Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл, информирует УНН со ссылкой на информагентство Reuters.

Посольство США в Минске, Беларусь, получило приглашение для нашего атташе по вопросам обороны посетить военные учения "Запад-2025" в Беларуси в рамках дня почетных гостей, и мы приняли приглашение с учетом последних продуктивных двусторонних контактов между нашими странами - сообщил Парнелл.

Он отметил, что присутствие на учениях в такие "дни почетных гостей" является обычной практикой между вооруженными силами.

По информации Reuters, присутствие американских офицеров на учениях, менее чем через неделю после того, как соседняя Польша сбила российские дроны, залетевшие в ее воздушное пространство, стало последним сигналом того, что Вашингтон стремится наладить отношения с Беларусью.

Западные аналитики предполагают, что Трамп может пытаться отдалить Беларусь от России — стратегия, которую многие считают малореалистичной, — или использовать ее тесные связи с Москвой, чтобы продвигать соглашение о завершении войны против Украины.

Напомним

15 сентября американские военные наблюдали за совместными военными учениями России и Беларуси, которые начались на фоне обострения отношений с НАТО. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин пригласил их посмотреть "все, что интересует", что стало очередным признаком потепления отношений между Вашингтоном и Беларусью.

