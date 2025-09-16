$41.230.05
У Пентагоні підтвердили, що американські офіцери спостерігали за навчаннями в білорусі

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Представник Пентагону Шон Парнелл підтвердив участь американських військових у російсько-білоруських навчаннях "Захід-2025" у Білорусі. Цей візит відбувся в рамках "дня почесних гостей" та є ознакою потепління відносин між Вашингтоном та Білоруссю.

У Пентагоні підтвердили, що американські офіцери спостерігали за навчаннями в білорусі

Американські військові відвідали спільні російсько-білоруські навчання "Захід-2025", спостерігаючи за ними у "день почесних гостей". Про це заявив прессекретар Пентагону Шон Парнелл, інформує УНН з посиланням на інформагенцію Reuters.  

Посольство США в мінську, білорусь, отримало запрошення для нашого аташе з питань оборони відвідати військові навчання "Захід-2025" у Білорусі в рамках дня почесних гостей, і ми прийняли запрошення з урахуванням останніх продуктивних двосторонніх контактів між нашими країнами

- повідомив Парнелл.

Він зазначив, що присутність на навчаннях у такі "дні почесних гостей" є звичайною практикою між збройними силами.

За інформацією Reuters, присутність американських офіцерів на навчаннях, менш ніж за тиждень після того, як сусідня Польща збила російські дрони, що залетіли в її повітряний простір, стала останнім сигналом того, що Вашингтон прагне налагодити відносини з білоруссю.

Західні аналітики припускають, що Трамп може намагатися віддалити білорусь від босії - стратегія, яку багато хто вважає малореалістичною, - або використовувати її тісні зв'язки з москвою, щоб просувати угоду про завершення війни проти України.

Нагадаємо

15 вересня американські військові спостерігали за спільними військовими навчаннями росії та білорусі, які розпочалися на тлі загострення відносин з НАТО. Міністр оборони білорусі віктор хренін запросив їх подивитися "все, що цікавить", що стало черговою ознакою потепління відносин між Вашингтоном та білоруссю.

Віта Зеленецька

