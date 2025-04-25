В Павлограде из-за атаки рф уже 10 пострадавших, среди них - подросток: показали последствия
Киев • УНН
Российские военные атаковали Павлоград БПЛА, ранены 10 человек, среди которых 17-летний парень и одна женщина в тяжелом состоянии. К сожалению, есть трое погибших, среди них несовершеннолетняя девочка.
В результате дроновой атаки российских войск на Павлоград пострадали уже 10 человек, среди которых 17-летний парень, одна женщина - в тяжелом состоянии, сообщил в пятницу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
10 пострадавших в Павлограде, из них 8 - госпитализированы. Среди госпитализированных и 17-летний парень. Он в состоянии средней тяжести. Как и почти все пациенты, получившие ранения. Только 36-летняя женщина - "тяжелая"
У многих пациентов, по его словам, отравление продуктами горения. Также есть черепно-мозговые травмы, переломы, рваные раны. "Всем оказывают необходимую медпомощь", - отметил глава ОВА.
Дополнение
По данным Офиса Генпрокурора, который показал последствия, утром 25 апреля российские военные совершили атаку БпЛА на Павлоград. Известно о трех погибших, среди них – несовершеннолетняя девочка. Повреждены многоэтажка, админздание, автомобили.
Днепропетровская область под массированной атакой дронов: есть жертвы и раненые25.04.25, 07:38 • 3190 просмотров