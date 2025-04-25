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У Павлограді через атаку рф уже 10 постраждалих, серед них - підліток: показали наслідки

Київ • УНН

 • 446 перегляди

Російські військові атакували Павлоград БпЛА, поранено 10 людей, серед яких 17-річний хлопець та одна жінка у важкому стані. На жаль, є троє загиблих, серед них неповнолітня дівчинка.

У Павлограді через атаку рф уже 10 постраждалих, серед них - підліток: показали наслідки

Внаслідок дронової атаки російських військ на Павлоград постраждали вже 10 людей, серед яких 17-річний хлопець, одна жінка - у тяжкому стані, повідомив у п'ятницю голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

10 постраждалих у Павлограді, з них 8 - ушпиталені. Серед госпіталізованих й 17-річний хлопець. Він у стані середньої тяжкості. Як і майже всі пацієнти, які отримали поранення. Тільки 36-річна жінка - "тяжка"

- написав Лисак.

У багатьох пацієнтів, з його слів, отруєння продуктами горіння. Також є черепно-мозкові травми, переломи, рвані рани. "Усім надають необхідну меддопомогу", - зазначив голова ОВА.

Доповнення

За даними Офісу Генпрокурора, який показав наслідки, вранці 25 квітня російські військові здійснили атаку БпЛА на Павлоград. Відомо про трьох загиблих, серед них – неповнолітня дівчинка. Пошкоджено багатоповерхівку, адмінбудівлю, автомобілі.

Дніпропетровська область під масованою атакою дронів: є жертви та поранені25.04.25, 07:38 • 3232 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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