В Пасхальную ночь зафиксировали 25 обращений о совершении тех или иных правонарушений

В ночь на Пасху зафиксировано лишь 25 сообщений в органы полиции о совершении тех или иных правонарушений. Большинство обращений связано с административными нарушениями. Также были обращения связанные с гражданами, которые навеселе решили прийти в храм, или управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Также правоохранители доставили в отделения полиции около 300 граждан за нарушение комендантского часа. Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель начальника департамента превентивной деятельности Национальной полиции Анатолий Серединский, передает корреспондент УНН.

Детали

На самом деле наши граждане достаточно вежливо в этот раз выполняли все ограничения, которые касались комендантского часа и минимизации граждан на местах массового скопления. Да, действительно зафиксировали более миллиона граждан, которые посетили церкви и в вечернее время, а также находились на ночных богослужениях. Но эти богослужения происходили с соблюдением комендантского часа, то есть людям предоставлена была возможность, чтобы они доехали до храма и соответственно мы за 4 мая и сегодня до 11 часов зафиксировали лишь 25 сообщений в органы полиции о совершении тех или иных правонарушений - сказал Серединский.

Он добавил, что большинство обращений связано с административными нарушениями.

Связаны они с гражданами, которые навеселе решили прийти в храм, или управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Все остальное содержит не существенные нарушения. Можем сказать, что у нас есть два досадных факта повреждения культовых сооружений, связанных с ракетным обстрелом. Это в Днепропетровской и Одесской областях. Что касается моментов комендантского часа, то в эту ночь в органы полиции мы пригласили около 300 граждан, чтобы установить все обстоятельства почему так произошло - добавил Серединский.

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