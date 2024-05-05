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У Великодню ніч зафіксували 25 звернень щодо вчинення тих, чи інших правопорушень

У Великодню ніч зафіксували 25 звернень щодо вчинення тих, чи інших правопорушень

Київ • УНН

 • 24555 перегляди

На Великдень поліція зафіксувала лише 25 правопорушень, переважно адміністративних, близько 300 громадян були доставлені до відділків за порушення комендантської години, в той час як богослужіння проходили з дотриманням обмежень.

У ніч на Великдень зафіксовано лише 25 повідомлень до органів поліції про вчинення тих, чи інших правопорушень. Більшість звернень пов’язано з адміністративними порушеннями. Також були звернення пов’язані з громадянами, які напідпитку вирішили прийти до храму, або керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Також правоохоронці доставили до відділків поліції близько 300 громадян за порушення комендантської години. Про це в ефірі телемарафону розповів заступник начальника департаменту превентивної діяльності Національної поліції Анатолій Серединський, передає кореспондент УНН.

Деталі

Насправді наші громадяни досить чемно цього разу виконували всі обмеження, які стосувалися комендантської години та мінімізації громадян на місцях масового скупчення. Так, дійсно зафіксували більше мільйона громадян, які відвідали церкви і у вечірній час, а також знаходилися на нічних богослужіннях. Але ці богослужіння відбувалися з дотриманням комендантської години, тобто людям надана була можливість, щоб вони доїхали до храму і відповідно ми за 4 травня і сьогодні до 11 години зафіксували лише 25 повідомлень до органів поліції про вчинення тих, чи інших правопорушень

- сказав Серединський.

Він додав, що більшість звернень пов’язано з адміністративними порушеннями.

Пов’язані вони з громадянами, які напідпитку вирішили прийти до храму, або керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Все інше містить не суттєві порушення. Можемо сказати, що у нас є два прикрих факти пошкодження культових споруд, пов’язаних із ракетним обстрілом. Це на Дніпропетровщині та Одещині. Що стосується моментів комендантської години, то в цю ніч до органів поліції ми запросили близько 300 громадян, щоб встановити всі обставини чому так сталося

 - додав Серединський.

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