У Великодню ніч зафіксували 25 звернень щодо вчинення тих, чи інших правопорушень

У ніч на Великдень зафіксовано лише 25 повідомлень до органів поліції про вчинення тих, чи інших правопорушень. Більшість звернень пов’язано з адміністративними порушеннями. Також були звернення пов’язані з громадянами, які напідпитку вирішили прийти до храму, або керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Також правоохоронці доставили до відділків поліції близько 300 громадян за порушення комендантської години. Про це в ефірі телемарафону розповів заступник начальника департаменту превентивної діяльності Національної поліції Анатолій Серединський, передає кореспондент УНН.

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Насправді наші громадяни досить чемно цього разу виконували всі обмеження, які стосувалися комендантської години та мінімізації громадян на місцях масового скупчення. Так, дійсно зафіксували більше мільйона громадян, які відвідали церкви і у вечірній час, а також знаходилися на нічних богослужіннях. Але ці богослужіння відбувалися з дотриманням комендантської години, тобто людям надана була можливість, щоб вони доїхали до храму і відповідно ми за 4 травня і сьогодні до 11 години зафіксували лише 25 повідомлень до органів поліції про вчинення тих, чи інших правопорушень

Він додав, що більшість звернень пов’язано з адміністративними порушеннями.

Пов’язані вони з громадянами, які напідпитку вирішили прийти до храму, або керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Все інше містить не суттєві порушення. Можемо сказати, що у нас є два прикрих факти пошкодження культових споруд, пов’язаних із ракетним обстрілом. Це на Дніпропетровщині та Одещині. Що стосується моментів комендантської години, то в цю ніч до органів поліції ми запросили близько 300 громадян, щоб встановити всі обставини чому так сталося