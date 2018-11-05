У овец, которых две недели держали в порту, не нашли опасных болезней

"Госпродпотребслужбу получила предварительные результаты исследований овец, возвращенных турецкой стороной и которые сейчас содержатся на территории Тульчинского филиала ГП "Ветсанзавод" (Винницкая область). Результаты лабораторных исследований крови свидетельствуют о том, что таких опасных инфекционных болезней как ящур, оспа, блутанг у овец не обнаружено", – говорится в сообщении.

При этом, лабораторные исследования показали наличие у четырех животных заболевание инфекционным эпидидимитом баранов.

"Согласно требованиям действующей Инструкции о мерах профилактики и ликвидации бруцеллеза животных, подлежат сдаче на убой всех животных, которые дали положительную реакцию на данное заболевание. В хозяйстве, где содержатся животные, согласно указанной Инструкции должны проводить комплекс необходимых мероприятий по его оздоровлению от указанного заболевания", – отметили в Госпродпотребслужбе.

Как сообщал УНН, по словам зоозащитников, в Госпродпотребслужбе обещали, что анализы сделают за счет государства. Однако затем сообщили, что хозяйка овец должна уплатить 186 тыс. грн за анализы. А если оплата не поступит, животных перейдут в собственность государства.

После получения разрешительных документов стадо овец перевезут на екоферму в Одесскую область.

Напомним, груз с живыми овцами задержали в порту Черноморска. Как сообщали в Госпродпотребслужбе, овец задержали из-за угрозы заноса на территорию Украины опасных инфекционных болезней, животных планировали утилизировать.

В ночь на 27 октября фура с 300 овцами выехала из порта. Активисты не давали вывезти животных, которых "Госпродпотребслужба решила сжечь живьем". На Гайсинской таможни груз с овцами растаможили. Фура со скотом направилась в Тульчин, где живых овец осмотрели ветеринары, а мертвых должны были утилизировать. У живых животных взяли кровь на анализы, ее передали на исследование в Киев.