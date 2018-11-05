В овець, яких два тижні тримали в порту, не знайшли небезпечних хвороб

"Держпродспоживслужба отримала попередні результати досліджень овець, повернутих турецькою стороною й які зараз утримуються на території Тульчинської філії ДП "Ветсанзавод" (Вінницька область). Результати лабораторних досліджень крові свідчать про те, що таких небезпечних інфекційних хвороб як ящур, віспа, блутанг в овець не виявлено", – йдеться в повідомленні.

При цьому, лабораторні дослідження показали наявність у чотирьох тварин захворювання на інфекційний епідидиміт баранів.

"Відповідно до вимог чинної Інструкції про заходи профілактики та ліквідації бруцельозу тварин, підлягають здачі на забій всі тварини, які дали позитивну реакцію на дане захворювання. У господарстві, де утримуються тварини, згідно із зазначеною Інструкцією мають проводити комплекс необхідних заходів щодо його оздоровлення від зазначеного захворювання", – зазначили у Держпродспоживслужбі.

Як повідомляв УНН, за словами зоозахисників, у Держпродспоживслужбі обіцяли, що аналізи зроблять за кошти держави. Однак потім повідомили, що господарка овець повинна сплатити 186 тис. грн за аналізи. А якщо оплата не надійде, тварин перейдуть у власність держави.

Після отримання дозвільних документів отару овець перевезуть на екоферму до Одеської області.

Нагадаємо, вантаж із живими вівцями затримали у порту Чорноморська. Як повідомляли у Держпродспоживслужбі, овець затримали через загрозу занесення на територію України небезпечних інфекційних хвороб, тварин планували утилізовувати.

У ніч на 27 жовтня фура з 300 вівцями виїхала з порту. Активісти не давали вивезти тварин, яких "Держпродспоживслужба вирішила спалити живцем". На Гайсинській митниці вантаж із вівцями розмитнили. Фура з худобою направилася до Тульчина, де живих овець оглянули ветеринари, а мертвих мали утилізувати. У живих тварин взяли кров на аналізи, її передали на дослідження до Києва.