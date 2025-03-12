В ответ на действия рф: Британия лишила аккредитации российского посла и его жену
Киев • УНН
Британия отозвала аккредитацию российского дипломата и его жены. Это стало ответом на преследование британских дипломатов в россии и выдвижение безосновательных обвинений.
Великобритания отозвала аккредитацию у российского дипломата и его жены в ответ на действия россии в отношении британских дипломатов. Об этом говорится в заявлении британского Министерства иностранных дел, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что в течение последних двенадцати месяцев россия проводила "все более агрессивную и скоординированную" кампанию преследований британских дипломатов, выдвигая "злобные и абсолютно безосновательные обвинения" в отношении их работы.
Во внешнеполитическом ведомстве Британии отметили, что высылка россией на этой неделе британского дипломата и его жены является очередной эскалацией. Обвинения, выдвинутые против этих лиц, являются абсолютно ложными, сфабрикованными для того, чтобы оправдать все более сильное преследование британских дипломатов.
В британском МИД считают очевидным, что россия активно пытается подтолкнуть британское посольство в москве к закрытию и не учитывает опасные эскалационные последствия своих действий. Там отметили, что вызов российского посла в МИД Британии в среду был знаком, что Лондон не будет мириться с запугиванием сотрудников британского посольства и их семей.
Итак, мы принимаем немедленные меры в ответ, отзывая аккредитацию российского дипломата и его жены
В МИД Британии добавили, что любые дальнейшие действия со стороны россии будут рассматриваться как эскалация и вызовут соответствующую реакцию.
Напомним
10 марта мид рф лишило аккредитации двух британских дипломатов, обвинив их в разведывательной деятельности. Дипломаты должны покинуть территорию рф в течение двух недель.