В ответ на действия рф: Британия лишила аккредитации российского посла и его жену

Великобритания отозвала аккредитацию у российского дипломата и его жены в ответ на действия россии в отношении британских дипломатов. Об этом говорится в заявлении британского Министерства иностранных дел, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в течение последних двенадцати месяцев россия проводила "все более агрессивную и скоординированную" кампанию преследований британских дипломатов, выдвигая "злобные и абсолютно безосновательные обвинения" в отношении их работы.

Во внешнеполитическом ведомстве Британии отметили, что высылка россией на этой неделе британского дипломата и его жены является очередной эскалацией. Обвинения, выдвинутые против этих лиц, являются абсолютно ложными, сфабрикованными для того, чтобы оправдать все более сильное преследование британских дипломатов.

В британском МИД считают очевидным, что россия активно пытается подтолкнуть британское посольство в москве к закрытию и не учитывает опасные эскалационные последствия своих действий. Там отметили, что вызов российского посла в МИД Британии в среду был знаком, что Лондон не будет мириться с запугиванием сотрудников британского посольства и их семей.

Итак, мы принимаем немедленные меры в ответ, отзывая аккредитацию российского дипломата и его жены - говорится в заявлении.

В МИД Британии добавили, что любые дальнейшие действия со стороны россии будут рассматриваться как эскалация и вызовут соответствующую реакцию.

Напомним

10 марта мид рф лишило аккредитации двух британских дипломатов, обвинив их в разведывательной деятельности. Дипломаты должны покинуть территорию рф в течение двух недель.