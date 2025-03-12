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У відповідь на дії рф: Британія позбавила акредитації російського посла та його дружину

Київ • УНН

 • 17112 перегляди

Британія відкликала акредитацію російського дипломата та його дружини. Це стало відповіддю на переслідування британських дипломатів у росії та висунення безпідставних звинувачень.

У відповідь на дії рф: Британія позбавила акредитації російського посла та його дружину

Велика Британія відкликала акредитацію у російського дипломата та його дружини у відповідь на дії росії щодо британських дипломатів. Про це йдеться у заяві британського Міністерства закордонних справ, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що протягом останніх дванадцяти місяців росія проводила "все більш агресивну та скоординовану" кампанію переслідувань британських дипломатів, висуваючи "злісні та абсолютно безпідставні звинувачення" щодо їхньої роботи.

У зовнішньополітичному відомстві Британії наголосили що вислання росією цього тижня британського дипломата та його дружини є черговою ескалацією. Звинувачення, висунуті проти цих осіб, є абсолютно неправдивими, сфабрикованими для того, щоб виправдати дедалі сильніше переслідування британських дипломатів.

У британському МЗС вважають очевидним, що росія активно намагається підштовхнути британське посольство у москві до закриття і не зважає на небезпечні ескалаційні наслідки своїх дій. Там зазначили, що виклик російського посла до МЗС Британії у середу був знаком, що Лондон не буде миритися із залякуванням співробітників британського посольства та їхніх родин.

Отже, ми вживаємо негайних заходів у відповідь, відкликаючи акредитацію російського дипломата та його дружини

- йдеться у заяві.

У МЗС Британії  додали, що будь-які подальші дії з боку росії будуть розглядатися як ескалація і викликатимуть відповідну реакцію.

Нагадаємо

10 березня мзс рф позбавило акредитації двох британських дипломатів, звинувативши їх у розвідувальній діяльності. Дипломати мають покинути територію рф протягом двох тижнів.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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