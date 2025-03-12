У відповідь на дії рф: Британія позбавила акредитації російського посла та його дружину

Велика Британія відкликала акредитацію у російського дипломата та його дружини у відповідь на дії росії щодо британських дипломатів. Про це йдеться у заяві британського Міністерства закордонних справ, пише УНН.

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Зазначається, що протягом останніх дванадцяти місяців росія проводила "все більш агресивну та скоординовану" кампанію переслідувань британських дипломатів, висуваючи "злісні та абсолютно безпідставні звинувачення" щодо їхньої роботи.

У зовнішньополітичному відомстві Британії наголосили що вислання росією цього тижня британського дипломата та його дружини є черговою ескалацією. Звинувачення, висунуті проти цих осіб, є абсолютно неправдивими, сфабрикованими для того, щоб виправдати дедалі сильніше переслідування британських дипломатів.

У британському МЗС вважають очевидним, що росія активно намагається підштовхнути британське посольство у москві до закриття і не зважає на небезпечні ескалаційні наслідки своїх дій. Там зазначили, що виклик російського посла до МЗС Британії у середу був знаком, що Лондон не буде миритися із залякуванням співробітників британського посольства та їхніх родин.

Отже, ми вживаємо негайних заходів у відповідь, відкликаючи акредитацію російського дипломата та його дружини - йдеться у заяві.

У МЗС Британії додали, що будь-які подальші дії з боку росії будуть розглядатися як ескалація і викликатимуть відповідну реакцію.

Нагадаємо

10 березня мзс рф позбавило акредитації двох британських дипломатів, звинувативши їх у розвідувальній діяльності. Дипломати мають покинути територію рф протягом двох тижнів.