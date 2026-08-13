В отеле в центре Киева мужчина порезал посетителя канцелярским ножом — нападавший задержан

В столице в отеле в центре города 36-летний мужчина устроил конфликт с посетителем ресторана и ранил его канцелярским ножом. Нападавший задержан, ему грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.

Злоумышленник спровоцировал конфликт с посетителем ресторана и нанес ему ранения канцелярским ножом. Правоохранители сообщили 36-летнему фигуранту о подозрении в хулиганстве. За содеянное ему грозит до семи лет лишения свободы - говорится в сообщении.

Событие произошло вечером на террасе ресторана, расположенного на первом этаже отеля в Печерском районе столицы. Полицейские установили, что 36-летний нарушитель приставал к работникам заведения, вел себя агрессивно и угрожал персоналу физической расправой.

Когда один из посетителей сделал замечание, злоумышленник спровоцировал драку и нанес 41-летнему мужчине несколько ударов канцелярским ножом в область головы и плеча. В результате нападения потерпевший получил многочисленные ранения лица и перелом костей носа.

Правоохранители задержали нападавшего в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и изъяли орудие преступления.

Следователи Печерского управления полиции под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры сообщили задержанному о подозрении в совершении хулиганства, то есть грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений (по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

В настоящее время районным судом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

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