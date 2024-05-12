В ОСУВ "Хортица" сообщили, где продолжаются оборонительные операции на Харьковщине

В Харьковской области сейчас продолжаются оборонительные операции в районке приграничных сел Стрелечье, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка. Принято решение усилить украинские боевые подразделения дополнительными подразделениями из состава резерва. Об этом рассказал спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Я бы не сказал, что наступают (оккупанты - ред.) для того, чтобы успокоить несколько гражданское население и всю Украину. На этой неделе обстановка на Харьковщине существенно обострилась. В настоящее время там продолжаются бои в приграничье, в приграничных районах и вдоль государственной границы с РФ. Сейчас обстановка сложная, - рассказал Волошин.

Детали

Но по его словам, но Силы обороны контролируют ситуацию и делают все, чтобы удержать оборонительные рубежи и позиции и также наносят врагу огневое поражение.

В Харьковской области сейчас продолжаются оборонительные операции в районке сел Стрелечье, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка - это приграничные села. Наши войска уже вторые сутки там ведут контрударные действия и защищая украинскую территорию. Противник перебрасывает резервы и применяет значительные силы пехоты и бронетехнику, а также немало дронов различного типа. Враг развивая свои действия на двух направлениях - это Липцы и Волчанск, пытается расширить фронт, а в направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанск продолжаются контрударные мероприятия, враг здесь применяет пехоту и технику, - сказал Волошин.

Он отметил, что там где врагу удалось все же продвинуться, разворачиваются украинские резервные подразделения.

Сейчас российская армия проводит наступательные операции штурмовыми небольшими группами на северо-запад от Липцов, а также пытается продвигаться в районах, которые отделены от района к северу от Липцов, где они имеют целью достичь определенных каких-то успехов. Однако Силы обороны действуют на подготовленных оборонительных рубежах, осуществляется как огневое поражение с задачей полностью сорвать вражеское наступление и уничтожить врага. Также принято решение усилить наши боевые подразделения дополнительными подразделениями из состава резерва - рассказал Волошин.

Дополнение

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал сегодня, 12 мая, что на Харьковщине продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с рф. Силы обороны делают все, чтобы удержать оборонительные рубежи.

DeepState сообщало ранее, что на передовой рф оккупировала Стрелечую, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку.

Представитель ГУР Юсов заявлял, что активизация боевых действий рф в Харьковской области начались по графику о котором ГУР было известно.