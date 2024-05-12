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В ОСУВ "Хортиця" повідомили, де тривають оборонні операції на Харківщині

В ОСУВ "Хортиця" повідомили, де тривають оборонні операції на Харківщині

Київ • УНН

 • 60385 перегляди

Наразі тривають оборонні бої в Харківській області в районі прикордонних сіл Стрілече, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук'янці, Гатище, Плетенівка, українські війська проводять контратаки, а з резервів перекидаються підкріплення для утримання рубежів оборони від наступу росіян.

У Харківські області наразі тривають оборонні операції у районці прикордонних сіл Стрілече, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук’янці, Гатище, Плетенівка. Прийнято рішення посилити українські бойові підрозділи додатковими підрозділами зі складу резерву. Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Я б не сказав, що наступають (окупанти - ред.) для того, щоб заспокоїти дещо цивільне населення та всю Україну. Цього тижня обстановка на Харківщині суттєво загострилася. На даний час там тривають бої у прикордонні, у прикордонних районах й вздовж державного кордону з рф. Наразі обстановка складна,

- розповів Волошин.

Деталі

Але за його словами, але Сили оборони контролюють ситуацію і роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції і також завдають ворогу вогневе ураження.

У Харківські області наразі тривають оборонні операції у районці сіл Стрілече, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук’янці, Гатище, Плетенівка - це прикордонні села. Наші війська вже другу добу там ведуть контрударні дії та захищаючи українську територію. Противник перекидає резерви та застосовує значні сили піхоти та бронетехніку, а також чимало дронів різного типу. Ворог розвиваючи свої дії на двох напрямках - це Липці та Вовчанськ, намагається розширити фронт, а в напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ продовжуються контрударні заходи, ворог тут застосовує піхоту та техніку,

- сказав Волошин.

Він зазначив, що там де ворогу вдалося все ж таки просунутися розгортаються українські резервні підрозділи.

Наразі російська армія проводить наступальні операції штурмовими невеликими групами на північний захід від Липців, а також намагається просуватися в районах, які відокремлені від району на північ від Липців, де вони мають на меті досягти певних якихось успіхів. Однак Сили оборони діють на підготовлених оборонних рубежах, здійснюється як вогневе ураження із завданням повністю зірвати ворожий наступ та знищити ворога. Також прийнято рішення посилити наші бойові підрозділи додатковими підрозділами із складу резерву

- розповів Волошин.

Доповнення

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв сьогодні, 12 травня, що на Харківщині тривають бої у прикордонних районах вздовж державного кордону з рф. Сили оборони роблять все, щоб утримати оборонні рубежі.

DeepState повідомляло раніше, що на передовій рф окупувала Стрелечую, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку.

Представник ГУР Юсов заявляв, що активізація бойових дій рф в Харківській області розпочалися за графіком про який ГУР було відомо.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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