В ОРДЛО оккупационное командование усиливает боевую готовность - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, противник осуществляет радиоэлектронное подавление каналов управления беспилотными летательными аппаратами для того, чтобы скрыть перемещение на передовые позиции запрещенного минского договоренностями вооружения и военной техники. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник, передает УНН.
"Противник осуществляет радиоэлектронное подавление каналов управления беспилотными летательными аппаратами. Это делается для того, чтобы скрыть перемещения на передовые позиции запрещенного минского договоренностями вооружения и военной техники. При этом противник продолжает размещать дополнительные автоматизированные станции установления препятствий в районах скрытого сосредоточения артиллерийских систем и бронированной техники за пределами районов их отвода", - сказал Мотузяник.
Также, командование ВС РФ под видом проведения мероприятий боевой подготовки в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов принимает усиленные меры по повышению их готовности к применению.
Кроме того, продолжается интенсивная отработка вопросов выдвижения подразделений в районы сосредоточения, с развертыванием пунктов управления и приема личного состава.
Напомним, 6 июня вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня.