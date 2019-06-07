ООС: бойовики здійснили 16 обстрілів позицій українських військових, є загиблі та поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. 6 червня збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню, з них один раз – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник 14 разів обстріляв позиції Об’єднаних сил:
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- поблизу населеного пункту Опитне — з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
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- шість разів в районі міста Павлопіль — з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
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- чотири рази в районі населеного пункту Водяне — з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
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- двічі поблизу населеного пункту Чермалик — зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
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- поблизу Мар’їнки — з автоматичних станкових гранатометів та снайперської зброї;
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” позиції наших захисників були обстріляні двічі:
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- поблизу населеного пункту Майорськ — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
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Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об’єднаних сил загинули, двоє українських захисників отримали поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки 6 червня одного окупанта було знищено.
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Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об’єднаних сил сім разів. В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Схід” ворог здійснив три обстріли позицій українських захисників:
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- поблизу населеного пункту Павлопіль двічі — з великокаліберних кулеметів;
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- в районі села Гнутове — зі стрілецької зброї.
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- В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Північ” противник чотири рази обстріляв позиції наших захисників:
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- поблизу населеного пункту Новолуганське — з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
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- поблизу села Травневе — із озброєння бойових машин піхоти та автоматичних станкових гранатометів;
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- поблизу села Зайцеве — з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
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Внаслідок обстрілів загинули два військовослужбовця Об’єднаних сил, четверо отримали поранення, ще четверо травмовані.
На кожний обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються.