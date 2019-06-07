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ООС: бойовики здійснили 16 обстрілів позицій українських військових, є загиблі та поранені

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. 6 червня збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню, з них один раз – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник 14 разів обстріляв позиції Об’єднаних сил:

  • поблизу населеного пункту Опитне — з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • шість разів в районі міста Павлопіль — з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
  • чотири рази в районі населеного пункту Водяне — з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • двічі поблизу населеного пункту Чермалик — зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
  • поблизу Мар’їнки — з автоматичних станкових гранатометів та снайперської зброї;

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” позиції наших захисників були обстріляні двічі:

  • поблизу населеного пункту Майорськ — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об’єднаних сил загинули, двоє українських захисників отримали поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки 6 червня одного окупанта було знищено.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В ООС повідомили про загострення ситуації вночі: 2 загиблих, 7 поранених

Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об’єднаних сил сім разів. В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Схід” ворог здійснив три обстріли позицій українських захисників:

  • поблизу населеного пункту Павлопіль двічі — з великокаліберних кулеметів;
  • в районі села Гнутове — зі стрілецької зброї.
  • В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Північ” противник чотири рази обстріляв позиції наших захисників:
  • поблизу населеного пункту Новолуганське — з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
  • поблизу села Травневе — із озброєння бойових машин піхоти та автоматичних станкових гранатометів;
  • поблизу села Зайцеве — з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

Внаслідок обстрілів загинули два військовослужбовця Об’єднаних сил, четверо отримали поранення, ще четверо травмовані.

На кожний обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються.

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