ООС: боевики совершили 16 обстрелов позиций украинских военных, есть погибшие и раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. 6 июня вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 14 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
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- вблизи населенного пункта Опытное - из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
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- шесть раз в районе города Павлополь - из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
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- четыре раза в районе населенного пункта Водяное - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
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- дважды вблизи населенного пункта Чермалык - с станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
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- вблизи Марьинки - с автоматических станковых гранатометов и снайперского оружия;
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны два раза:
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- вблизи населенного пункта майорских - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, двое украинских защитников получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки 6 июня одного оккупанта были уничтожены.
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С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил семь раз. В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг совершил три обстрелы позиций украинских защитников:
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- вблизи населенного пункта Павлополь дважды - из крупнокалиберных пулеметов;
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- в районе села Гнутово - из стрелкового оружия.
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- В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник четыре раза обстрелял позиции наших защитников:
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- вблизи населенного пункта Новолуганское - из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
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- вблизи села Майское - с вооружения боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов;
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- вблизи села Зайцево - с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
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Вследствие обстрелов погибли два военнослужащих Объединенных сил, четверо получили ранения, еще четверо травмированы.
На каждый обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются.