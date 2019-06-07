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В ООС повідомили про загострення ситуації вночі: 2 загиблих, 7 поранених

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. Сьогодні вночі ситуація у районі проведення ООС загострилась. Бойовики, порушивши Мінські домовленості, атакували українські підрозділи у районі населеного пункту Новолуганське із застосуванням артилерії. 2 військовослужбовців загинули, ще 7 - отримали поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС, передає УНН.

"На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, знищивши вогневі точки противника. Втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під вечір 6 червня повідомлялось, що в зоні проведення операції Об'єднаних сил незаконні збройні формування п'ять разів порушили режим припинення вогню.

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