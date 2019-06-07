В ООС сообщили об обострении ситуации ночью: 2 погибших, 7 раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Сегодня ночью ситуация в районе проведения ООС обострилась. Боевики, нарушив Минские договоренности, атаковали украинские подразделения в районе населенного пункта Новолуганское с применением артиллерии. 2 военнослужащих погибли, еще 7 - получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, передает УНН.
"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, уничтожив огневые точки противника. Потери врага уточняются", - говорится в отчете.
Напомним, в вечер 6 июня сообщалось, что в зоне проведения операции Объединенных сил незаконные вооруженные формирования пять раз нарушили режим прекращения огня.