В ООС сообщили об обострении ситуации ночью: 2 погибших, 7 раненых

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, уничтожив огневые точки противника. Потери врага уточняются", - говорится в отчете.

Напомним, в вечер 6 июня сообщалось, что в зоне проведения операции Объединенных сил незаконные вооруженные формирования пять раз нарушили режим прекращения огня.