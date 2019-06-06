В зоні ООС бойовики п'ять разів порушили "тишу"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. В зоні проведення операції Об'єднаних сил незаконні збройні формування п'ять разів порушили режим припинення вогню. Про це йдеться у зведенні, опублікованому прес-центром штабу ООС, передає УНН.
"Від початку доби ворог п'ять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів з озброєння бойових машин піхоти, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил.
З них поблизу села Павлопіль, з напрямку населеного пункту Українське – з озброєння бойових машин піхоти, двічі в районі села Водяне, з напрямку населеного пункту Ужівка – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, поблизу міста Мар'їнка, з району населеного пункту Трудівський – зі стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" противник з автоматичних станкових гранатометів один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Майорськ. Вогонь ворог вів з напрямку населеного пункту Шахта 6-7.
"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - повідомили у штабі ООС.
Нагадаємо, минулої доби, 5 червня, збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню.
Також нагадаємо, що у районі проведення ООС загинув військовослужбовець Едуард Лазерєв.