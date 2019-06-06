В зоне ООС боевики пять раз нарушили "тишину"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. В зоне проведения операции Объединенных сил незаконные вооруженные формирования пять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом говорится в сводке, опубликованной пресс-центром штаба ООС, передает УНН.
"С начала суток враг пять раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил.
Из них около села Павлополь, по направлению населенного пункта Украинское - из вооружения боевых машин пехоты, два раза в районе села Водяное, по направлению населенного пункта Ужовка - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи города Марьинка, из района населенного пункта Трудовская - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник из автоматических станковых гранатометов один раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Майорск. Огонь враг вел по направлению населенного пункта Шахта 6-7.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - сообщили в штабе ООС.
Напомним, за минувшие сутки, 5 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.
Также напомним, что в районе проведения ООС погиб военнослужащий Эдуард Лазерев.