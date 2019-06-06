У зоні ООС загинув військовий зі Львівщини
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. У районі проведення ООС загинув військовослужбовець Едуард Лазерєв. Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної державної адміністрації, передає УНН.
У прес-службі повідомили, що 4 червня, у зоні проведення Операції об'єднаних сил загинув військовий-контрактник, молодший сержант, водій-електрик мінометної батареї механізованого батальйону Едуард Лазерєв.
"Едуард Лазерєв 1970 р.н. Призваний Бродівським РВК 29.09.2015 року. Загинув під час виконання бойового завдання внаслідок влучення протитанкової ракети в автомобіль", - зазначили в ОДА.
Як повідомляв УНН, бойовики здійснили 12 обстрілів позицій українських військових, є загиблий та поранений.