В зоне ООС погиб военный из Львовской области

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 20845 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 41239 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 59766 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 116087 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109830 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136646 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144308 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130033 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130102 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В зоне ООС погиб военный из Львовской области

В зоне ООС погиб военный из Львовской области

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 июня. УНН. В районе проведения ООС погиб военнослужащий Эдуард Лазерев. Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации, передает УНН.

В пресс-службе сообщили, что 4 июня, в зоне проведения операции объединенных сил погиб военный-контрактник, младший сержант, водитель-электрик минометной батареи мотострелкового батальона Эдуард Лазерев.

"Эдуард Лазерев 1970 г.р. Призван Бродовским РВК 29.09.2015 года. Погиб при исполнении боевого задания в результате попадания противотанковой ракеты в автомобиль", - отметили в ОГА.

Как сообщал УНН, боевики совершили 12 обстрелов позиций украинских военных, есть погибший и раненый.

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