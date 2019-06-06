В зоне ООС погиб военный из Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. В районе проведения ООС погиб военнослужащий Эдуард Лазерев. Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации, передает УНН.
В пресс-службе сообщили, что 4 июня, в зоне проведения операции объединенных сил погиб военный-контрактник, младший сержант, водитель-электрик минометной батареи мотострелкового батальона Эдуард Лазерев.
"Эдуард Лазерев 1970 г.р. Призван Бродовским РВК 29.09.2015 года. Погиб при исполнении боевого задания в результате попадания противотанковой ракеты в автомобиль", - отметили в ОГА.
Как сообщал УНН, боевики совершили 12 обстрелов позиций украинских военных, есть погибший и раненый.