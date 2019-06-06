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ООС: бойовики здійснили 12 обстрілів позицій українських військових, є загиблий та поранений

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. 5 червня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі — із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник вісім разів обстріляв позиції Об’єднаних сил:

  • тричі поблизу села Водяне — з озброєння бойових машин піхоти, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • в районі населеного пункту Богданівка — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
  • поблизу населеного пункту Новотроїцьке — зі станкових протитанкових гранатометів;
  • в районі населеного пункту Піщевик — з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї;
  • поблизу населеного пункту Талаківка — з ручних протитанкових гранатометів;
  • в районі населеного пункту Нововигорівка — з великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” позиції наших захисників були обстріляні чотири рази:

  • поблизу населеного пункту Старий Айдар — з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних;
  • в районі населеного пункту Кримське — з мінометів калібру 82 мм;
  • двічі поблизу населеного пункту Золоте — з автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, один український захисник отримав поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, 05 червня одного окупанта було знищено, ще чотирьох — поранено.

Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об’єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Схід”:

  • поблизу села Павлопіль — з озброєння бойових машин піхоти;
  • в районі села Водяне — зі стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. На кожний обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються.

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