ООС: боевики совершили 12 обстрелов позиций украинских военных, есть погибший и раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. 5 июня вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник восемь раз обстрелял позиции Объединенных сил:
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- трижды вблизи села Водяное - из вооружения боевых машин пехоты, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
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- в районе населенного пункта Богдановка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
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- вблизи населенного пункта Новотроицкое - с станковых противотанковых гранатометов;
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- в районе населенного пункта Пищевик - с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;
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- вблизи населенного пункта Талаковка - из ручных противотанковых гранатометов;
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- в районе населенного пункта Нововигоривка - из крупнокалиберных пулеметов.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны четыре раза:
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- вблизи населенного пункта Старый Айдар - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных;
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- в районе населенного пункта Крымское - из минометов калибра 82 мм;
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- дважды вблизи населенного пункта Золотое - с автоматического стрелкового и снайперского оружия.
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Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один украинский защитник получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 5 июня один боевик был уничтожен, еще четверо - ранены.
С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток":
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- вблизи села Павлополь - из вооружения боевых машин пехоты;
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- в районе села Водяное - из стрелкового оружия.
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Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются.