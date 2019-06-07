В ОРДЛО окупаційне командування посилює бойову готовність – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, противник здійснює радіоелектронне придушення каналів управління безпілотними літальними апаратами для того, аби приховати переміщення на передові позиції забороненого Мінськими домовленостями озброєння та військової техніки. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.
"Противник здійснює радіоелектронне придушення каналів управління безпілотними літальними апаратами. Це робиться для того, аби приховати переміщення на передові позиції забороненого Мінськими домовленостями озброєння та військової техніки. При цьому противник продовжує розміщувати додаткові автоматизовані станції встановлення перешкод у районах прихованого зосередження артилерійських систем та броньованої техніки поза межами районів їх відведення", - сказав Мотузяник.
Також, командування ЗС РФ під виглядом проведення заходів бойової підготовки у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів вживає посилених заходів з підвищення їх готовності до застосування.
Окрім того, триває інтенсивне відпрацювання питань висування підрозділів у райони зосередження, з розгортанням пунктів управління та прийому особового складу.
Нагадаємо, 6 червня збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню.