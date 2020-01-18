В ОПУ назвали время начала в "Борисполе" церемонии почтения памяти жертв катастрофы PS752
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Церемония почтения памяти жертв катастрофы пассажирского самолета МАУ рейса PS752 в Иране начнется в международном аэропорту "Борисполь" ориентировочно в 11:00 19 января. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Офиса Президента.
"В воскресенье, 19 января, в 11:00 (ориентировочно) начнется церемония памяти погибших в результате катастрофы самолета компании" Международные авиалинии Украины "в Исламской Республике Иран. Мероприятие состоится в Международном аэропорту "Борисполь", - указали в ОПУ.
Как отмечается, представители СМИ приглашаются на 13:00 к терминалу В.
Напомним, тела украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране, планируют доставить в Киев 19 января.
В связи с траурными мероприятиями по чествованию погибших в авиакатастрофе граждан Украины возможны незначительные ограничения дорожного движения в районе международного аэропорта "Борисполь" в воскресенье, 19 января.
Украинцев призвали присоединиться к прощанию с жертвами сбития рейса PS752.
Как сообщал УНН, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января. На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой.