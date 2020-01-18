Репатріація тіл жертв катастрофи PS752: у районі "Борисполя" обмежать рух
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. У зв’язку з траурними заходами з вшанування загиблих в авіакатастрофі громадян України можливі незначні обмеження дорожнього руху в районі міжнародного аеропорту "Бориспіль" у неділю, 19 січня. Про це заявили у пресслужбі Управління державної охорони, передає УНН.
"У неділю, 19 січня, у зв’язку з траурними заходами з вшанування трагічно загиблих громадян України в авіакатастрофі рейсу PS 752 "Тегеран-Київ" можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху на окремих ділянках Бориспільського шосе та в районі міжнародного аеропорту Бориспіль (KBP)", - вказали в УДО.
У відомстві звернулися до водіїв і відвідувачів міжнародного аеропорту "Бориспіль" із проханням врахувати інформацію про можливі обмеження дорожнього руху.
Нагадаємо, тіла українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані, планують доправити до Києва 19 січня.
Як повідомляв УНН, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, незабаром після вильоту, вранці 8 січня. На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Всі вони загинули. У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий ракетою.