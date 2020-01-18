Репатриация тел жертв катастрофы PS752: в районе "Борисполя" ограничат движение
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. В связи с траурными мероприятиями по чествованию погибших в авиакатастрофе граждан Украины возможны незначительные ограничения дорожного движения в районе международного аэропорта "Борисполь" в воскресенье, 19 января. Об этом заявили в пресс-службе Управления государственной охраны, передает УНН.
"В воскресенье, 19 января, в связи с траурными мероприятиями по чествованию трагически погибших граждан Украины в авиакатастрофе рейса PS 752 "Тегеран-Киев" возможны временные незначительные ограничения дорожного движения на отдельных участках Бориспольского шоссе и в районе международного аэропорта Борисполь (KBP)", - указали в УГО.
В ведомстве обратились к водителям и посетителям международного аэропорта "Борисполь" с просьбой учесть информацию о возможных ограничениях дорожного движения.
Напомним, тела украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране, планируют доставить в Киев 19 января.
Как сообщал УНН, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января. На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой.