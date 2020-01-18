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В ОПУ назвали час початку у "Борисполі" церемонії вшанування жертв катастрофи PS752

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Церемонія вшанування пам'яті жертв катастрофи пасажирського літака МАУ рейсу PS752 Ірані розпочнеться у міжнародному аеропорту "Бориспіль" орієнтовно об 11 годині 19 січня. Про це УНН повідомили у пресслужбі Офісу Президента.

В ОПУ назвали час початку у "Борисполі" церемонії вшанування жертв катастрофи PS752

"У неділю, 19 січня, об 11:00 (орієнтовно) розпочнеться церемонія вшанування пам’яті загиблих унаслідок катастрофи літака компанії "Міжнародні авіалінії України" в Ісламській Республіці Іран. Захід відбудеться в Міжнародному аеропорту "Бориспіль", - вказали в ОПУ.

Як зазначається, представники ЗМІ запрошуються на 13:00 до терміналу В.

Нагадаємо, тіла українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані, планують доправити до Києва 19 січня.

У зв’язку з траурними заходами з вшанування загиблих в авіакатастрофі громадян України можливі незначні обмеження дорожнього руху в районі міжнародного аеропорту "Бориспіль" у неділю, 19 січня.

Українців закликали долучитися до прощання з жертвами збиття рейсу PS752.

Як повідомляв УНН, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, незабаром після вильоту, вранці 8 січня. На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Всі вони загинули. У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий ракетою.

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