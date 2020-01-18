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Українців закликали долучитися до прощання з жертвами збиття рейсу PS752

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Президент МАУ Євгеній Дихне закликав українців попрощатися зі співвітчизниками, які загинули в авікатастрофі в Ірані, й запропонував 19 січня об 11:00 натиснути автомобільний сигнал у знак солідарності, долучившись до почесної "варти" на "прильоті" екіпажу PS752. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Українців закликали долучитися до прощання з жертвами збиття рейсу PS752

Так, завтра, 19 січня, в Україну доправлять тіла українців, які загинули в авікатастрофі під час ракетного удару в Ірані.

"Це особливий день не тільки для колективу МАУ, рідних загиблих, а й для всіх численних співвітчизників. Наші янголи заслуговують на особливе вітання вдома. Пропоную завтра 19 січня об 11:00 усім українцям, де б ви не були, натиснути автомобільний сигнал у знак солідарності з усією країною, яка готується попрощатися з безневинними українцями... втраченими в небі Ірану. Будь ласка, долучайтеся до нашої почесної "варти" на "прильоті" екіпажу PS752... Вони мають знати, як палко ми чекали на них вдома..." - написав Дихне.

Нагадаємо, тіла українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані, планують доправити до Києва 19 січня.

Як повідомляв УНН, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, незабаром після вильоту, вранці 8 січня. На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Всі вони загинули. У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий ракетою.

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