Украинцев призвали присоединиться к прощанию с жертвами сбития рейса PS752

Так, завтра, 19 января, в Украине доставят тела украинцев, погибших в авиакатастрофе во время ракетного удара в Иране.

"Это особый день не только для коллектива МАУ, родных погибших, но и для всех многочисленных соотечественников. Наши ангелы заслуживают особое приветствие дома. Предлагаю завтра 19 января в 11:00 всем украинцам, где бы вы ни были, нажать автомобильный сигнал в знак солидарности со всей страной, которая готовится попрощаться с невинными украинцами ... потерянными в небе Ирана. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашей почетной "страже" на "прилете" экипажа PS752... Они должны знать, как горячо мы ждали их дома..." - написал Дыхне.

Напомним, тела украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране, планируют доставить в Киев 19 января.

Как сообщал УНН, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января. На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой.



