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В ОП заявили о договоренностях Украины и Турции по освобождению военнопленных

В ОП заявили о договоренностях Украины и Турции по освобождению военнопленных

Киев  •  УНН

 • 3046 просмотра

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Заместитель руководителя ОП сообщил о договоренностях с Турцией по освобождению военнопленных. Детали и сроки реализации держатся в тайне до момента возвращения защитников.

У Украины и Турции есть договоренность об освобождении военнопленных. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Брусило в эфире телемарафона, передает УНН.

Брусило сообщил, что на повестке дня был вопрос обмена пленными.

Этот процесс требует тишины, поэтому нельзя говорить, какие договоренности достигнуты и когда они будут реализованы. Но они точно будут осуществлены. Как только украинские защитники будут в Украине об этом будет известно 

- заявил Брусило.

Он отметил, что есть с Турцией договоренности по освобождению из плена военнопленных.

Договоренности есть. Турция никогда не отказывалась от роли посредника в таком важном вопросе, как освобождение наших политических заключенных и военнопленных 

- рассказал Брусило.

Дополнение

Зеленский заявлял, что никто из "игроков", которые ведут переговоры о мире, не говорят о возвращении пленных.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
turtsiyaТурция
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина

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