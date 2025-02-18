В ОП заявили о договоренностях Украины и Турции по освобождению военнопленных

У Украины и Турции есть договоренность об освобождении военнопленных. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Брусило в эфире телемарафона, передает УНН.

Брусило сообщил, что на повестке дня был вопрос обмена пленными.

Этот процесс требует тишины, поэтому нельзя говорить, какие договоренности достигнуты и когда они будут реализованы. Но они точно будут осуществлены. Как только украинские защитники будут в Украине об этом будет известно - заявил Брусило.

Он отметил, что есть с Турцией договоренности по освобождению из плена военнопленных.

Договоренности есть. Турция никогда не отказывалась от роли посредника в таком важном вопросе, как освобождение наших политических заключенных и военнопленных - рассказал Брусило.

Дополнение

Зеленский заявлял, что никто из "игроков", которые ведут переговоры о мире, не говорят о возвращении пленных.