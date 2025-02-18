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В ОП заявили про домовленості України та Туреччини щодо звільнення військовополонених

В ОП заявили про домовленості України та Туреччини щодо звільнення військовополонених

Київ • УНН

 • 39494 перегляди

Заступник керівника ОП повідомив про домовленості з Туреччиною щодо звільнення військовополонених. Деталі та терміни реалізації тримаються в таємниці до моменту повернення захисників.

В України та Туреччини є домовленість щодо звільнення військовополонених. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Ігор Брусило в ефірі телемарафону, передає УНН.

Брусило повідомив, що на порядку денному було питання обміну полоненими.

Цей процес вимагає тиші, тому не можна говорити,які домовленості досягнуто та коли вони будуть реалізовані. Але вони точно будуть здійснені. Як тільки українські захисники будуть в Україні про це буде відомо 

- заявив Брусило.

Він зазначив, що є з Туреччиною домовленості щодо звільнення з полону військовополонених.

Домовленості є. Туреччина ніколи не відмовлялася від ролі посередника у такому важливому питанні, як звільнення наших політичних в'язнів та військовополонених 

- розповів Брусило.

Доповнення

Зеленський заявляв, що ніхто з "гравців", які ведуть перемовини про мир, не говорять про повернення полонених.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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