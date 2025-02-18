В ОП заявили про домовленості України та Туреччини щодо звільнення військовополонених

В України та Туреччини є домовленість щодо звільнення військовополонених. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Ігор Брусило в ефірі телемарафону, передає УНН.

Брусило повідомив, що на порядку денному було питання обміну полоненими.

Цей процес вимагає тиші, тому не можна говорити,які домовленості досягнуто та коли вони будуть реалізовані. Але вони точно будуть здійснені. Як тільки українські захисники будуть в Україні про це буде відомо