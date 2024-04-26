В ОП о социальной политике: людям нужны не только выплаты, а сервисы и услуги

В Украине сейчас строят социальную политику на том, что людям нужны не только выплаты, а сервисы, услуги и поддержка в различных сложных жизненных ситуациях. Об этом заявила заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Соколовская во время выступления на Международном саммите министров, передает корреспондент УНН.

Мы говорим всегда в Украине, что мы сейчас нашу политику строим на том, что людям нужны не только выплаты, как это было в советское время и как наша социальная система в большинстве построена, а людям нужны сервисы, услуги, поддержка в различных сложных жизненных ситуациях - сказала Соколовская.

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления на Международном саммите министров отметил, что Украина создает стимулы для возвращения людей к экономической активности.

Более 30 тыс. гражданских людей были ранены россиянами, около 5 млн украинцев являются внутренне перемещенными лицами, более 13 тыс. детей с начала войны остались без родителей. Количество людей, нуждающихся в поддержке возросло и, к сожалению, продолжает расти. Это огромный вызов для нашей страны и старая постсоветская модель не может реагировать адекватно. Именно поэтому мы создаем принципиально новую систему. В ее основе принцип формирования способности вместо зависимости. Создаем стимулы для возвращения людей к экономической активности и сосредотачиваемся на поддержке тех, кто в ней действительно нуждается - рассказал Шмыгаль.

Он отметил, что цифровизация, адресность, универсальность, справедливость, безбарьерность - это главные элементы украинской социальной политики.

Кроме того, он сообщил, что в Украине более 3 млн людей с инвалидностью и для них самое важное - это снятие барьеров и инклюзивность.

Для этого устанавливаем четкие требования к планированию городского пространства, развиваем протезирование, в частности на основе инновационных технологий, поощряем бизнес создавать рабочие места. Часть наших усилий - это реформа медико-социальных экспертных комиссий. Идея заключается в переходе к международным стандартам на основе международной классификации функционирования ограничения жизнедеятельности и здоровья - МКФ. Прежде всего будет учитываться потенциал человека к восстановлению, система будет ориентирована на возвращение к его привычной жизни - рассказал Шмыгаль.

Напомним,

Кабмин одобрил инициативу Минветеранов по упрощенной процедуре подачи и установления статусов лицам с инвалидностью вследствие войны и членам семей погибших военнослужащих и военнослужащих.

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